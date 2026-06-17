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В Волгограде неуступчивый водитель сбил женщину с ребенком на переходе

Женщина с ребенком в Волгограде оказались под колесами автомобиля, водитель которого при.

Женщина с ребенком в Волгограде оказались под колесами автомобиля, водитель которого при совершении маневра не пропустил пешеходов. Авария произошла накануне днем в Краснооктябрьском районе напротив дома № 13 по улице Еременко.

— 56-летний водитель, управляя автомашиной «ВАЗ 2112», при выполнении маневра поворота направо совершил наезд на женщину с 6-летним ребенком, которые переходили проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пострадавших с места происшествия госпитализировали в больницу.

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