Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Тулу

Трое мирных жителей, пострадавших при атаке украинских войск на жилой сектор Тулы, находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом. Среди раненых есть годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
По словам главы региона, один из пострадавших сейчас находится в тульском медучреждении, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Еще двух пострадавших — женщину и ее годовалую дочь — перевели на лечение в Москву. Мать находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
«Она начала реагировать на лечение и общаться с врачами, однако ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Ее дочка продолжает лечение в Москве. Девочке успешно провели операцию по извлечению осколка, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Миляев в своем официальном канале в мессенджере MAX.
В ночь на 15 июня жилой сектор Тулы подвергся атаке БПЛА ВСУ, в результате чего были повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Жертвами удара стали три человека, еще трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.