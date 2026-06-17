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Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Тулу

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о состоянии трех мирных жителей, пострадавших при атаке украинских войск на жилой сектор Тулы. Один мужчина находится в тульской больнице в состоянии средней тяжести. Женщина и ее годовалая дочь переведены на лечение в Москву, где девочке успешно провели операцию по извлечению осколка.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Трое мирных жителей, пострадавших при атаке украинских войск на жилой сектор Тулы, находятся в состоянии средней степени тяжести и тяжелом. Среди раненых есть годовалый ребенок. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По словам главы региона, один из пострадавших сейчас находится в тульском медучреждении, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще двух пострадавших — женщину и ее годовалую дочь — перевели на лечение в Москву. Мать находится в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«Она начала реагировать на лечение и общаться с врачами, однако ее состояние по-прежнему остается тяжелым. Ее дочка продолжает лечение в Москве. Девочке успешно провели операцию по извлечению осколка, ее состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Миляев в своем официальном канале в мессенджере MAX.

В ночь на 15 июня жилой сектор Тулы подвергся атаке БПЛА ВСУ, в результате чего были повреждены жилые дома и коммерческие объекты. Жертвами удара стали три человека, еще трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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