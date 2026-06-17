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Иван Носков: «Дом на ул. XXII Партсъезда в Самаре будет полностью расселен»

Дом на ул. XXII Партсъезда в Самаре, где произошел крупный пожар, признали небезопасным для проживания.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре полностью расселят дом на улице XXII Партсъезда, 20. Такое решение было принято на заседании комиссии по ЧС. Об этом в своем канале в МАХ сообщил глава города Иван Носков.

«Решение продиктовано соображениями безопасности: при высыхании плит после пожара были обнаружены повреждения, которые при разборе могут повлечь разрушение конструкций всего дома. Утром провели собрание с жителями, все разъяснили», — сказал мэр.

Жильцам дали время, чтобы вывезти вещи. Сделать это они могут до 21:00 17 июня 2026 года. После этого дом обесточат и отключат от водоснабжения. Те, кому нужна помощь в перевозке личных вещей и т. д., могут обратиться в штаб, который работает на базе школы № 163, или по телефонам горячей линии: 8 (846) 262−28−71, 262−46−21.

Дома № 20, где произошел пожар, все еще остается под круглосуточной охраной и наблюдением. Внутрь пускают только собственников/нанимателей квартир и специалистов. Почтовое отделение, что расположено в здании, переедет в другое место (адрес сообщат позднее). Что касается соседних домов №№ 22 и 24 по улице XXII Партсъезда, то сейчас там восстанавливают газоснабжение.

В штабе на базе школы № 163 дежурят представители департамента управления имуществом, соцслужб и сотрудники администрации Советского района. По словам Ивана Носкова, с 9:00 до 15:00 18 июня штаб будет временно работать в районной администрации (ул. Советской Армии, 27), поскольку в школе будет проходить ОГЭ.