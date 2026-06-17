Иван Носков: «Дом на ул. XXII Партсъезда в Самаре будет полностью расселен»

Жильцам дали время, чтобы вывезти вещи. Сделать это они могут до 21:00 17 июня 2026 года. После этого дом обесточат и отключат от водоснабжения. Те, кому нужна помощь в перевозке личных вещей и т. д. , могут обратиться в штаб, который работает на базе школы № 163, или по телефонам горячей линии: 8 (846) 262−28−71 , 262−46−21.