Суд лишил волгоградца прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде

Речь идет о Владимире Е., у которого зафиксировали запах алкоголя, нарушение речи, неустойчивую позу и неадекватное поведение. Проверка алкотестером показала 1,324 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — значительно выше допустимой нормы. В суде Владимир Е. и его защитник утверждали, что автомобилем он не управлял, а находился рядом с машиной и пытался откопать ее из сугроба вместе с другом.