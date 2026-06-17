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Суд лишил волгоградца прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде

У водителя «Шкоды» нашли 1,324 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Мировой судья судебного участка № 81 Дзержинского судебного района Волгограда признал виновным водителя «Школа Октавия», который в феврале 2026 года был задержан сотрудниками Госавтоинспекции на улице Покрышкина за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Речь идет о Владимире Е., у которого зафиксировали запах алкоголя, нарушение речи, неустойчивую позу и неадекватное поведение. Проверка алкотестером показала 1,324 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе — значительно выше допустимой нормы. В суде Владимир Е. и его защитник утверждали, что автомобилем он не управлял, а находился рядом с машиной и пытался откопать ее из сугроба вместе с другом.

Суд изучил видеозаписи с камер наблюдения и бортового регистратора патрульного автомобиля. На кадрах видно, как машина двигалась по придомовой территории, в том числе по тротуару, и пыталась выехать из снежного заноса, после чего из машины вышел Владимир Е.

Судья признал его виновным по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ и назначил штраф 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось о задержании похитителя авто в Волжском.