Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки проехались на самокатах по центру Минска: родителям грозят штрафы

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Дорожная милиция нашла подростков-самокатчиков из видеоролика, который был опубликован в интернете, сообщило управление ГАИ Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

На видео было запечатлено, как подростки, нарушая ПДД, едут на арендных самокатах по проспекту Независимости в центре Минска в районе станции метро «Октябрьская».

«Посредством камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности личности нарушителей установлены. Ими оказались двое несовершеннолетних 13 и 15 лет», — пояснили в столичной ГАИ.

Так как нарушителей по закону в таком возрасте еще нельзя привлечь к ответственности за несоблюдение ПДД, дорожная милиция передала материалы в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Теперь родителям подростков грозят штрафы по ч.1 ст. 10.3 КоАП. Сумма может составить до десять базовых величин, то есть до 450 рублей.

В Госавтоинспекции Минска напомнили, что до 14 лет нельзя управлять средством персональной мобильности (СПМ) без сопровождения взрослого. Исключение — поездки в жилых зонах.

Также на СПМ нужно ехать по велосипедной дорожке. Если ее нет — по тротуару, дорожке для пешеходов или обочине. При этом нельзя создавать препятствия для безопасного движения пешеходов. Ехать по дороге (не далее метра от края) можно только в том случае, когда ни велодорожки, ни обочины, ни тротуара.