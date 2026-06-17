Подростки проехались на самокатах по центру Минска: родителям грозят штрафы

На видео было запечатлено, как подростки, нарушая ПДД, едут на арендных самокатах по проспекту Независимости в центре Минска в районе станции метро «Октябрьская».
«Посредством камер республиканской системы мониторинга общественной безопасности личности нарушителей установлены. Ими оказались двое несовершеннолетних 13 и 15 лет», — пояснили в столичной ГАИ.
Так как нарушителей по закону в таком возрасте еще нельзя привлечь к ответственности за несоблюдение ПДД, дорожная милиция передала материалы в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Теперь родителям подростков грозят штрафы по ч.1 ст. 10.3 КоАП. Сумма может составить до десять базовых величин, то есть до 450 рублей.
В Госавтоинспекции Минска напомнили, что до 14 лет нельзя управлять средством персональной мобильности (СПМ) без сопровождения взрослого. Исключение — поездки в жилых зонах.
Также на СПМ нужно ехать по велосипедной дорожке. Если ее нет — по тротуару, дорожке для пешеходов или обочине. При этом нельзя создавать препятствия для безопасного движения пешеходов. Ехать по дороге (не далее метра от края) можно только в том случае, когда ни велодорожки, ни обочины, ни тротуара.