Подростки проехались на самокатах по центру Минска: родителям грозят штрафы

Также на СПМ нужно ехать по велосипедной дорожке. Если ее нет — по тротуару, дорожке для пешеходов или обочине. При этом нельзя создавать препятствия для безопасного движения пешеходов. Ехать по дороге (не далее метра от края) можно только в том случае, когда ни велодорожки, ни обочины, ни тротуара.