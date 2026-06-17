Дрон ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус в Брянской области, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Инцидент произошел, когда юные спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.
«В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей», — уточнил Ковальчук.
Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Остальных пассажиров вскоре вернут домой.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии.