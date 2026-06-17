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Дрон ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии

В результате целенаправленного удара украинского БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля погибла сопровождающая, ранены шесть человек, среди которых четверо детей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Украинский беспилотник самолетного типа атаковал автобус в Брянской области, перевозивший детскую футбольную команду из белорусского Гомеля. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая группу, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

Инцидент произошел, когда юные спортсмены направлялись на отдых в Геленджик.

«В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей», — уточнил Ковальчук.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Остальных пассажиров вскоре вернут домой.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударом ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии.

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