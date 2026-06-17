В Приморье задержали подозреваемого в избиении подростка в лифте

По данным следствия, между мужчиной и подростком возник словесный конфликт, в ходе которого взрослый нанес мальчику телесные повреждения. После этого злоумышленник скрылся, однако его личность установили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владивостоку совместно с оперативниками краевого управления. На момент задержания выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно судим.