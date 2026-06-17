МИД Беларуси в курсе инцидента с ударом БЛПА по автобусу в Брянской области

«Уточняем информацию по Брянску», — сказали в МИД.
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram сообщил подробности трагического инцидента в регионе. Под обстрел дронов ВСУ попал автобус с гомельской детской футбольной командой, юные спортсмены вместе с сопровождением направлялись на отдых в Геленджик.
По информации врио губернатора, удар по автобусу был целенаправленным. В результате есть погибшая — женщина, которая сопровождала детей в поездке.
«Ранены шесть человек, в том числе четверо детей», — сообщил Ковальчук.
Он уточнил, что всех пострадавших отправили в больницу, им оказывают помощь медики.
По информации врио губернатора российского региона, остальных пассажиров автобуса в ближайшее время направят домой в Гомель.