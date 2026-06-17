МИД Беларуси в курсе инцидента с ударом БЛПА по автобусу в Брянской области

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram сообщил подробности трагического инцидента в регионе. Под обстрел дронов ВСУ попал автобус с гомельской детской футбольной командой, юные спортсмены вместе с сопровождением направлялись на отдых в Геленджик.