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МИД Беларуси в курсе инцидента с ударом БЛПА по автобусу в Брянской области

МИНСК, 17 июн — Sputnik. В Министерстве иностранных дел Беларуси в курсе инцидента с автобусом в Брянской области, дипломаты выясняют подробности, сообщили Sputnik в дипломатическом ведомстве.

Источник: Sputnik.by

«Уточняем информацию по Брянску», — сказали в МИД.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своем Telegram сообщил подробности трагического инцидента в регионе. Под обстрел дронов ВСУ попал автобус с гомельской детской футбольной командой, юные спортсмены вместе с сопровождением направлялись на отдых в Геленджик.

По информации врио губернатора, удар по автобусу был целенаправленным. В результате есть погибшая — женщина, которая сопровождала детей в поездке.

«Ранены шесть человек, в том числе четверо детей», — сообщил Ковальчук.

Он уточнил, что всех пострадавших отправили в больницу, им оказывают помощь медики.

По информации врио губернатора российского региона, остальных пассажиров автобуса в ближайшее время направят домой в Гомель.