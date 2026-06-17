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Уголовное дело возбудили из-за смерти рабочего во время ремонта кровли

Трагедия случилась в июне текущего года на улице Мокроусова — мужчина, занимавшийся ремонтом крыши здания школы, упал с высоты и получил смертельные травмы.

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после гибели рабочего при проведении кровельных работ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Трагедия случилась в июне текущего года на улице Мокроусова — мужчина, занимавшийся ремонтом крыши здания школы, упал с высоты и получил смертельные травмы.

Дело расследует следственный отдел по Сормовскому району СУ СК России по Нижегородской области. Квалификация — ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователи выясняют все детали происшествия. В рамках расследования оценят, насколько добросовестно ответственные лица обеспечивали соблюдение норм техники безопасности на объекте.

Ранее слесарь-сантехник нижегородского вуза внезапно скончался на работе.