Уголовное дело возбудили из-за смерти рабочего во время ремонта кровли

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после гибели рабочего при проведении кровельных работ. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области.
Трагедия случилась в июне текущего года на улице Мокроусова — мужчина, занимавшийся ремонтом крыши здания школы, упал с высоты и получил смертельные травмы.
Дело расследует следственный отдел по Сормовскому району СУ СК России по Нижегородской области. Квалификация — ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Сейчас следователи выясняют все детали происшествия. В рамках расследования оценят, насколько добросовестно ответственные лица обеспечивали соблюдение норм техники безопасности на объекте.
Ранее слесарь-сантехник нижегородского вуза внезапно скончался на работе.