Автобус с детьми на пути в Геленджик пострадал от удара беспилотника

В Брянской области беспилотный летательный аппарат нанес удар по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Гомеля, сообщила администрация региона. По данным врио губернатора Егора Ковальчука, автобус следовал к месту отдыха в Геленджике.
В результате инцидента скончалась сопровождающая команду женщина.
Также пострадали шесть человек, среди них четверо детей; им оказывается медицинская помощь, на местах работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются, материалы направлены в компетентные органы для расследования, говорится в сообщении врио губернатора.