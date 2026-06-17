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Автобус с детьми на пути в Геленджик пострадал от удара беспилотника

Беспилотник поразил автобус с детской командой из Гомеля в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

В Брянской области беспилотный летательный аппарат нанес удар по автобусу, в котором находилась детская футбольная команда из Гомеля, сообщила администрация региона. По данным врио губернатора Егора Ковальчука, автобус следовал к месту отдыха в Геленджике.

В результате инцидента скончалась сопровождающая команду женщина.

Также пострадали шесть человек, среди них четверо детей; им оказывается медицинская помощь, на местах работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются, материалы направлены в компетентные органы для расследования, говорится в сообщении врио губернатора.

СК