В Крыму раскрыли убийство 30-летней давности

«Ранее Московским областным судом мужчина был осужден за убийство и изнасилование жительницы города Домодедово и покушение на убийство ее сожителя и приговорен к пожизненному лишению свободы. В прошлом году Раздольненским районным судом он признан виновным в совершении убийства и иных действий сексуального характера с применением насилия и также был приговорен к пожизненному лишению свободы», — сообщили в прокуратуре Крыма.