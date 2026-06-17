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В Сочи петербуржец провалился в вентиляционную шахту и выжил

Сочинские спасатели вытащили из вентиляционной шахты 31-летнего мужчину.

Источник: ЮРПСО МЧС России

В Центральном районе Сочи сотрудники МЧС России провели операцию по спасению мужчины, оказавшегося на дне вентиляционной шахты жилого дома.

Инцидент произошел утром 17 июня на улице Роз. 31-летний житель Санкт-Петербурга упал в воздуховод с высоты третьего этажа. Оказавшись в тесной ловушке без возможности выбраться самостоятельно, пострадавший сумел воспользоваться телефоном и набрал единый номер экстренных служб — 112.

На место происшествия оперативно прибыли специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Спасатели аккуратно извлекли петербуржца из труднодоступного пространства, зафиксировали на носилках и транспортировали к машине скорой помощи, которая уже ожидала пострадавшего.

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