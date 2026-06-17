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Тело 14-летнего мальчика обнаружили водолазы в Волге

14-летний подросток погиб во время отдыха на Волге в Саратовской области. Как сообщает.

14-летний подросток погиб во время отдыха на Волге в Саратовской области. Как сообщает ИА «СарИнформ», трагедия произошла в соседнем с Волгоградской областью регионе 16 июня. Сегодня, 17 июня, поиски завершились.

— Юноша утонул в городе Вольске. В тот же день местные жители рассказали о трагедии сотрудникам оперативных служб, после чего начались поиски погибшего, — сообщает саратовское издание. — Сегодня водолазы облспаса извлекли из воды тело мальчика.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Причина смерти официально будет озвучена после судмедэкспертизы.

Напомним, в Волгоградской области продолжаются поиски мужчины, утонувшего в результате опрокидывания лодки.

Фото: Служба спасения Волгоградской области.