Тело 14-летнего мальчика обнаружили водолазы в Волге

— Юноша утонул в городе Вольске. В тот же день местные жители рассказали о трагедии сотрудникам оперативных служб, после чего начались поиски погибшего, — сообщает саратовское издание. — Сегодня водолазы облспаса извлекли из воды тело мальчика.