От суда сбежал обвиняемый в убийстве сына нижегородского экс-депутата

Стоит напомнить и о судьбе отца погибшего: Минкаил Саидов добивался наказания для преступников, однако в марте этого года появилась новость о его гибели — бывшего депутата застрелили в его же доме. По этому факту тоже возбуждено уголовное дело; Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как продвигается расследование.