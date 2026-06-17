От суда сбежал обвиняемый в убийстве сына нижегородского экс-депутата

Обвиняемый в убийстве Али Саидова — сына бывшего депутата муниципального совета Шахуньи Минкаила Саидова — Кирилл Р. скрылся от правосудия, из‑за чего рассмотрение дела временно остановлено. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.
Трагедия произошла в ночь на 15 декабря 2024 года: в кафе на улице Черняховского в Шахунье во время драки Али Саидов получил множество ножевых ранений и умер на месте.
В январе 2025‑го жена погибшего публично выразила недовольство тем, как идёт расследование, — в соцсетях она заявила, что правоохранители бездействуют. Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.
Уголовное дело в отношении Кирилла Р. поступило в суд в марте текущего года. Ему вменяют убийство, совершённое группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также причинение лёгкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 115 УК РФ). О том, что фигурант дела сбежал, стало известно в начале июня.
По данным сайта СУ СК России по Нижегородской области, в розыске находится ещё один подозреваемый — 32‑летний Эдуард Ш. из Шахуньи.
Стоит напомнить и о судьбе отца погибшего: Минкаил Саидов добивался наказания для преступников, однако в марте этого года появилась новость о его гибели — бывшего депутата застрелили в его же доме. По этому факту тоже возбуждено уголовное дело; Александр Бастрыкин поручил доложить о том, как продвигается расследование.