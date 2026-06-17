«Думала, это мясо». Мёртвого новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке

«Увидела две ножки, спину ребёнка, даже не в пакете, просто сверху кинули и всё. А голова была в окровавленных тряпках», — рассказывает rostov.aif.ru дворник Ирина Владимировна Акифьева.
Женщина первой обнаружила чудовищную находку — тело мёртвого новорождённого ребёнка в мусорном баке. Она сразу сообщила начальству, а те вызвали правоохранителей. Всё произошло в Северном жилом массиве Ростова, вблизи многоэтажного дома № 26 по улице Орбитальной. Оперативники ищут злоумышленника, чья рука поднялась выбросить младенца. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое в отношении малолетнего). Ход расследования взят под контроль прокуратуры. Все детали — в материале rostov.aif.ru.
«Ножки всю ночь снились».
«Я думала, это сало или мясо, знаете, бывает выкидывают. Потом смотрю — ножки. Я всю ночь потом не спала, мне эти ножки всё снились… Я не знаю, как можно так поступить с человеком», — говорит Ирина Владимировна нашей редакции.
Маленькое тельце женщина обнаружила накануне, 16 июня, примерно в 12:30 дня. Увидела тряпки, пропитанные кровью, выглядывающие из мусорного бака. Сначала позвала знакомую, чтобы вместе посмотреть, что там такое, но та ответила: «Я боюсь смотреть, мне плохо станет».
Тогда дворник сама приблизилась к жбану и обомлела: там лежало тело крошечного младенца, не более трёх с половиной килограммов. Шокированная женщина доложила руководству, а те распорядились ничего не трогать и тут же вызвали правоохранителей. Позже Ирину Владимировну пригласили к следователям для дачи показаний.
«Меня опросили: во сколько обнаружили, во сколько жбаны вывозили… Потом всё из бака стали вынимать, сначала очень много тряпок, затем ребёнка вытащили отдельно. Это была девочка, килограмма три с лишним наверно. Видно, что она, может живая, была, только её кинули, кровь на тряпках свежая, а у неё самой тёмные волосики», — вспоминает женщина.
По её словам, следователи уже связались со старшей по дому, чтобы изучить записи с камер видеонаблюдения. А ещё местные судачат, что правоохранители уже проверили многих женщин — тех, кто недавно был в положении или только стал мамой. Кроме того, для поиска преступника на место ЧП приезжали кинологи с тремя обученными собаками.
«Все собаки ведут в одно место: мимо этих жбанов, к соседнему дому № 24. Там розы в палисаднике, а за ними дорога, и там обрываются следы. Собаки на том месте останавливаются. Может, кто-то приехал на машине, там встал, принёс свёрток, а потом уехал?» — предполагает Ирина Акифьева.
Собеседница отмечает, что уже десять дет убирает в этом дворе, но ЧП такого масштаба тут впервые.
«Раз следователи взялись, думаю, найдут. У нас две школы рядом, может, ученица какая родила. Жалко, конечно, ребёнка», — глубоко вздохнув, говорит Ирина Владимировна.
Не первый случай.
Теперь поиском злоумышленника и установлением его мотивов занимаются компетентные органы. Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, по факту обнаружения тела младенца в Ворошиловском районе донской столицы возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершённое в отношении малолетнего). Уточняется, что на теле крохи не обнаружили признаков насильственной смерти.
Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, прокуратура региона проверяет обстоятельств гибели новорождённого.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом по этому факту», — проинформировали в надзорном ведомстве.
Увы, такие чудовищные истории происходят периодически. Не так давно rostov.aif.ru рассказывал, что рыбаки нашли на берегу реки в Ростове останки новорождённого младенца в чёрном полиэтиленовом пакете.
Свидетели немедленно обратились в правоохранительные органы. Тогда сообщалось, что личность женщины не установлена. Правоохранительные органы ведут поиски.
А в прошлом году подобный случай произошёл в скандально известном ростовском микрорайоне Суворовском — том самом, где в 2023 году молодые родители зверски убили собственную годовалую дочь. Тело крошечного мальчика, весом менее четырёх килограммов, ещё с пуповиной, обнаружил местный бездомный в мусорном баке. По слухам, тело малыша несколько месяцев хранилось в морозильной камере…
Следствие установило личность матери — ею оказалась 28-летняя жительница Ростова Нина, уже воспитывавшая двоих детей. Парадоксально, но в соцсетях женщина вела блоги о счастье материнства, делилась семейными фотографиями и советами по воспитанию детей…
Rostov.aif.ru продолжит следить за развитием событий.