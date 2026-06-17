Трое туристов заблудились в горах Сочи, убегая от медведей

Спасатели помогли заблудившимся в горах Красной Поляны туристам, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.
25-летняя девушка потерялась вечером 16 июня в районе перевала Медвежьи ворота на высоте около 1900 метров. Пока специалисты разыскивали туристку, им поступила информация еще о двух заблудившихся в том же районе — 18-летнем и 21-летнем жителях Сочи.
Всех троих удалось отыскать с помощью звуковых сигналов. Спасенных вывезли из горнолесной местности и доставили в поселок Красная Поляна. Отмечается, что свои маршруты в МЧС России они не регистрировали.
«По словам туристов, они встретили в лесу медведей. От страха стали убегать вглубь леса, обратный путь самостоятельно уже найти не могли», — говорится в сообщении.