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В Красноярском крае мужчина выпал в воздухе из самодельного паралета

На юге Красноярского края попал в больницу после аварии пилот паралета.

Источник: Комсомольская правда

На юге Красноярского края во время полета мужчина, управлявший самодельным паралетом, выпал из него во время полета. Об этом сообщили 17 июня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Авария произошла неподалеку от села Малая Минуса. Пилота с травмами доставили в больницу.

Сейчас эксперты выясняют, что именно привело к случившемуся. Абаканская транспортная прокуратура уже начала проверку. Надзорное ведомство следит за тем, как соблюдаются требования воздушного законодательства.

Напомним, что это не единственная катастрофа с паралетами в Южной Сибири за последние дни. Так, 15 июня упал паралет в Хакасии в районе поселка Мохов. Пилот погиб, а за жизнь его пассажирки борются врачи.

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