В Петербурге задержали двоих техспециалистов украинских мошенников

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали: кубанец с начала мая арендовал жилье, где развернул нелегальный узел связи. Телефонные мошенники через это оборудование звонили потенциальным жертвам. Для конспирации он постоянно менял квартиры и перевозил технику. Новгородец отвечал за другое: получал сим-карты, регистрировал аккаунты в мессенджерах и передавал их заказчикам.