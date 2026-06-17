В Нижнем Тагиле задержали Адольфа Гитлера

— Взяли его по месту учебы. Оказывать сопротивления или спешно ретироваться он не пытался. В своем поступке тут же раскаялся, едва сдерживая слезы, и принес извинения всем, кого его действия, что называется, задели за живое. Горе-студент сказал, что не является нацистом или их поклонником, — сообщил полковник Горелых.