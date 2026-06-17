Школьница пострадала во время крушения самолёта под Волгоградом

Напомним, крушение легкомоторного самолёта произошло под Волгоградом 13 июня. Воздушное судно рухнуло на землю во время проведения обработки полей химикатами. По первоначальным данным Международного авиационного комитета, проводящего своё расследования, на борту находился только лишь пострадавший пилот. Мужчине на следующей же день была проведена операция в больнице № 25. В настоящее время он переведён в отделение сочетанной травмы. Состояние стабильное.