Мошенники обманули 80-летнего волгоградца на 17 млн рублей

В Волжском Волгоградской области 80-летний пенсионер передал мошенникам около 17 миллионов рублей, свыше 11 тысяч евро и около 39 тысяч долларов США.
По данным пресс-службе волгоградской полиции, 21 апреля 2026 года мужчине начали поступать звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками Энергосбыта, а затем различных силовых ведомств.
Звонившие поочередно сообщали пенсионеру, что с его счетов зафиксированы переводы денежных средств в недружественное государство, и убеждали его во избежание уголовной ответственности задекларировать сбережения и перевести их на «безопасный счет». В период с 1 по 15 мая 2026 года мужчина неоднократно снимал деньги со счетов и лично отвозил их в разные места Волгограда, передавая неизвестным ему женщинам.
Лишь спустя несколько недель пенсионер понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Следователь Управления МВД России по г. Волжскому возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей и задержания преступников.
Ранее сообщалось, что волгоградец лишился прав за пьяное вождение.