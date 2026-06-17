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Мошенники обманули 80-летнего волгоградца на 17 млн рублей

Огромную сумму передал пенсионер из Волжского аферистам.

В Волжском Волгоградской области 80-летний пенсионер передал мошенникам около 17 миллионов рублей, свыше 11 тысяч евро и около 39 тысяч долларов США.

По данным пресс-службе волгоградской полиции, 21 апреля 2026 года мужчине начали поступать звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками Энергосбыта, а затем различных силовых ведомств.

Звонившие поочередно сообщали пенсионеру, что с его счетов зафиксированы переводы денежных средств в недружественное государство, и убеждали его во избежание уголовной ответственности задекларировать сбережения и перевести их на «безопасный счет». В период с 1 по 15 мая 2026 года мужчина неоднократно снимал деньги со счетов и лично отвозил их в разные места Волгограда, передавая неизвестным ему женщинам.

Лишь спустя несколько недель пенсионер понял, что имел дело с мошенниками, и обратился в полицию. Следователь Управления МВД России по г. Волжскому возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей и задержания преступников.

Ранее сообщалось, что волгоградец лишился прав за пьяное вождение.

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