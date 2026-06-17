Мошенники обманули 80-летнего волгоградца на 17 млн рублей

Звонившие поочередно сообщали пенсионеру, что с его счетов зафиксированы переводы денежных средств в недружественное государство, и убеждали его во избежание уголовной ответственности задекларировать сбережения и перевести их на «безопасный счет». В период с 1 по 15 мая 2026 года мужчина неоднократно снимал деньги со счетов и лично отвозил их в разные места Волгограда, передавая неизвестным ему женщинам.