Дети 2014−2015 годов рождения: что известно об атаке ВСУ по автобусу на Брянщине

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о том, что в регионе был атакован автобус, в котором дети из Беларуси ехали в Геленджик на отдых.
«Детям 11−12 лет», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что из Беларуси в Геленджик в тот момент ехали два автобуса, однако удар пришелся по тому, в котором ехали воспитанники ДЮСШ № 2 из Речицы.
Семь пострадавших
По информации Минздрава России, госпитализированы семь пострадавших, среди них пятеро детей.
«Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). По информации СК, в результате атаки погибла женщина — сопровождавшая детей.
Всего в автобусе ехали 44 человека, из них 28 — дети.