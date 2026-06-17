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Дети 2014−2015 годов рождения: что известно об атаке ВСУ по автобусу на Брянщине

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Автобус, который был атакован беспилотником ВСУ в Брянской области, перевозил в том числе детей 2014−2015 годов рождения, об этом Sputnik сообщил информированный источник.

Источник: Соцсети

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о том, что в регионе был атакован автобус, в котором дети из Беларуси ехали в Геленджик на отдых.

«Детям 11−12 лет», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что из Беларуси в Геленджик в тот момент ехали два автобуса, однако удар пришелся по тому, в котором ехали воспитанники ДЮСШ № 2 из Речицы.

Семь пострадавших

По информации Минздрава России, госпитализированы семь пострадавших, среди них пятеро детей.

«Состояние одного ребенка врачи оценивают как тяжелое, остальные пострадавшие в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). По информации СК, в результате атаки погибла женщина — сопровождавшая детей.

Всего в автобусе ехали 44 человека, из них 28 — дети.

СК