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Прорыв дамбы на Кубани: на всей территории Крымского района введен режим ЧС

В Крымском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация» на всей территории муниципалитета. Причиной стал прорыв дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного.

Источник: пресс-служба администрации Крымского района

В результате происшествия оказались затоплены более 10 тысяч гектаров земли, из которых свыше 5 тысяч гектаров относятся к сельскохозяйственным угодьям. Под воду ушли хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество «Йодник» в Троицком сельском поселении.

Жителям Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений направлены предупреждения о возможной эвакуации. Временно исполняющий обязанности главы района Станислав Казанжи лично координирует работы на месте.

На данный момент продолжаются земляные работы и переброска воды из системы оросительных каналов. В зоне прорыва возле хутора Западного в круглосуточном режиме ведется укладка мешков с песком для перенаправления водного потока в обход поврежденного участка.