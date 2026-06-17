Прорыв дамбы на Кубани: на всей территории Крымского района введен режим ЧС

В результате происшествия оказались затоплены более 10 тысяч гектаров земли, из которых свыше 5 тысяч гектаров относятся к сельскохозяйственным угодьям. Под воду ушли хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество «Йодник» в Троицком сельском поселении.
Жителям Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений направлены предупреждения о возможной эвакуации. Временно исполняющий обязанности главы района Станислав Казанжи лично координирует работы на месте.
На данный момент продолжаются земляные работы и переброска воды из системы оросительных каналов. В зоне прорыва возле хутора Западного в круглосуточном режиме ведется укладка мешков с песком для перенаправления водного потока в обход поврежденного участка.