Прорыв дамбы на Кубани: на всей территории Крымского района введен режим ЧС

В результате происшествия оказались затоплены более 10 тысяч гектаров земли, из которых свыше 5 тысяч гектаров относятся к сельскохозяйственным угодьям. Под воду ушли хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество «Йодник» в Троицком сельском поселении.