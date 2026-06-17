Упал в поле. Падение самолёта СП-38К: пилот взял на борт 12-летнюю девочку

В волгоградском облздраве vlg.aif.ru сообщили, что пострадавшая девочка в настоящее время остаётся в седьмой волгоградской больнице СМП, врачи которой специализируются на лечении детских травм. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. Пилота перевели из реанимации в отделение сочетанной травмы, его состояние стабильно.