Падение самолёта СП-38К: пилот взял на борт 12-летнюю девочку

Падение сверхлёгкого самолёта в Волгоградской области 13 июня привело к госпитализации пилота и 12-летней девочки. Воздушное судно СП-38К занималось обработкой полей от вредителей. Жёсткая посадка произошла в районе хутора Алёшкин Чернышковского района.
По данным Следкома, пилот взял ребёнка на борт по просьбе отца. В результате оба получили травмы. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Состояние девочки оценивается как тяжёлое, пилот стабилен. В материале vlg.aif.ru — хронология, комментарии прокуратуры и подробности о самолёте.
Падение СП-38К в Волгоградской области: самолёт рухнул при обработке полей.
О том, что в районе хутора Алёшкин Чернышковского района Волгоградской области рухнул легкомоторный самолёт, сообщила 13 июня пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Уточнялось, что в результате происшествия с воздушным судном есть пострадавший.
«Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. По её итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — уточнила официальный представитель надзорного ведомства Людмила Рожкова.
Чуть позже стало известно: пострадал сам пилот самолёта, который использовался местными сельхозпредприятиями для опрыскивания полей.
В облздраве уточнили: мужчину срочно прооперировали в 25-й волгоградской клинической больнице скорой медпомощи, куда его эвакуировали из Чернышковской ЦРБ.
«Пациент находится в реанимационном отделении. Его состояние соответствует тяжести оперативного вмешательства и полученных травм», — подтвердили в комитете.
12-летняя девочка в кабине: СК сообщил о нарушении правил безопасности.
Проверку начали сотрудники Волгоградского следственного отделана транспорте Западного МСУТ Следственного комитета России.
«Следователь осматривает место происшествия, а также устанавливает обстоятельства и причины произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки», — сообщали в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
17 июня в пресс-службе Западного МСУТ СКР дополнили: в результате нарушения тяжкий вред причинён ребёнку.
«В кабине сверхлёгкого самолета находилась 12-летняя местная жительница. Пилот взял её на борт по просьбе отца подростка. И пилот, и несовершеннолетний пассажир получили травмы. Воздушное судно получило механические повреждения», — подтверждает старший помощник руководителя следственного ведомства Лилия Латыпова.
В волгоградском облздраве vlg.aif.ru сообщили, что пострадавшая девочка в настоящее время остаётся в седьмой волгоградской больнице СМП, врачи которой специализируются на лечении детских травм. Её состояние медики оценивают как тяжёлое. Пилота перевели из реанимации в отделение сочетанной травмы, его состояние стабильно.
Причины аварии выясняет межгосударственный авиационный комитет.