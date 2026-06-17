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Вылил спиртное на мемориал — житель Джанкоя пойдет под суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. Нетрезвый житель Джанкоя облил спиртным на мемориал и ответит за нарушение общественного порядка перед законом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Крыма.

Источник: РИА Новости

«В процессе мониторинга интернет‑пространства сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, обливающий спиртным напитком мемориальные доски на территории памятного места в городе Джанкой», — сказано в сообщении.

Кроме того, соответствующее сообщение правоохранителям поступило от местной жительницы.

Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 46‑летний житель города. Он получил сразу три административных протокола по статьям о распитии алкогольной продукции в запрещенных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Сейчас злоумышленник находится под административным арестом, а материалы дела направлены в суд.

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