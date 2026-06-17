Вылил спиртное на мемориал — житель Джанкоя пойдет под суд

«В процессе мониторинга интернет‑пространства сотрудники полиции обнаружили видеозапись, на которой запечатлен мужчина, обливающий спиртным напитком мемориальные доски на территории памятного места в городе Джанкой», — сказано в сообщении.
Кроме того, соответствующее сообщение правоохранителям поступило от местной жительницы.
Личность нарушителя оперативно установили: им оказался 46‑летний житель города. Он получил сразу три административных протокола по статьям о распитии алкогольной продукции в запрещенных местах, появлении в общественных местах в состоянии опьянения и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Сейчас злоумышленник находится под административным арестом, а материалы дела направлены в суд.