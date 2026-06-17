На трассе М-4 «Дон» под Воронежем мужчина погиб из-за отлетевшего колеса фуры

По версии следствия, 61-летний водитель управлял технически исправным автопоездом JH6 (FAV) с полуприцепом, следуя из Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Мужчина, по данным ГАИ, нарушил правила дорожного движения (п. 1.3, 1.5 и 10.1 ПДД): он не следил за дорожной обстановкой, вовремя не заметил стоящий на обочине грузовик DAF и колесо, находившееся рядом с ним, и не снизил скорость.