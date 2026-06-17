Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье будут судить главу фармкомпании за неуплату 240 млн руб налогов

Директор находится в федеральном розыске.

Главу крупной фармкомпании в Прикамье будут судить за неуплату 240 миллионов рублей налогов, сообщили в прокуратуре Пермского края.

По версии следствия, с января 2020 года по март 2022 года обвиняемый вместе с директором фирмы организовали поступление выручки на счета подконтрольных юрлиц и ИП, что позволило необоснованно применять упрощённую систему налогообложения. Уголовное дело в отношении директора, скрывшегося от следствия, приостановлено — он находится в международном розыске. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 240 миллионов рублей. Дело направлено в Кировский районный суд Перми.

Напомним, молодая пермячка предстанет перед судом за фиктивные возвраты товаров.