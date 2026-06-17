В Прикамье будут судить главу фармкомпании за неуплату 240 млн руб налогов

По версии следствия, с января 2020 года по март 2022 года обвиняемый вместе с директором фирмы организовали поступление выручки на счета подконтрольных юрлиц и ИП, что позволило необоснованно применять упрощённую систему налогообложения. Уголовное дело в отношении директора, скрывшегося от следствия, приостановлено — он находится в международном розыске. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму свыше 240 миллионов рублей. Дело направлено в Кировский районный суд Перми.