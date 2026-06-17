Эксперт предупредил о новой схеме мошенников на вокзалах с сумками

Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава. По словам эксперта, злоумышленники просят жертву на время оставить сумку под присмотром, после чего скрываются. По возвращении владелец вещи, часто в сопровождении агрессивного сообщника- «свидетеля», заявляет о пропаже из багажа дорогостоящей техники или крупной суммы денег.