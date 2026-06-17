Эксперт предупредил о новой схеме мошенников на вокзалах с сумками

Мошенники на вокзалах начали использовать схему с просьбой присмотреть за багажом для последующего вымогательства денег у пассажиров.
Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава. По словам эксперта, злоумышленники просят жертву на время оставить сумку под присмотром, после чего скрываются. По возвращении владелец вещи, часто в сопровождении агрессивного сообщника- «свидетеля», заявляет о пропаже из багажа дорогостоящей техники или крупной суммы денег.
Кучава пояснил, что преступники оказывают на человека жесткое моральное давление, обвиняя в воровстве и угрожая вызвать сотрудников правоохранительных органов. Расчет мошенников строится на том, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в дежурной части, предпочтет отдать деньги добровольно в качестве компенсации, — пишут «Известия».
Пассажирам вокзала стоит вежливо отказывать незнакомцам в просьбе присмотреть за вещами и при любых обвинениях в воровстве сразу обращаться к сотрудникам полиции на вокзале, а не пытаться решить вопрос с агрессивными незнакомцами на месте.
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