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Туск: задержанные в Белой Подляске белорусы освобождены

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Двое граждан Беларуси, задержанные в Польше по делу об убийстве российского художника, освобождены, сообщил журналистам польский премьер-министр Дональд Туск.

Ранее представитель прокуратуры Люблинского воеводства Польши сообщил, что в Белой Подляске во время уличной стрельбы погиб гражданин РФ. Позже прокуратура подтвердила, что убитым является Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков).

«Были задержаны два гражданина Беларуси. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», — отметил Туск.

Премьер Польши также добавил, что правоохранители продолжат работу с данными гражданами, будет выяснено их отношение к преступлению.

«Вопрос их отношения к убийству будет далее выясняться», — сказал Туск.

По информации польской прокуратуры, утром 15 июня на тротуаре в одном из жилых комплексов Белой Подляски к Скрепецкому подошел мужчина и трижды выстрелил из короткоствольного оружия. Когда потерпевший упал, стрелявший подошел к нему и сделал еще два выстрела с близкого расстояния.

Ранее во вторник пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка сообщил, что спецслужбы Польши предлагали Скрепецкому охрану, но он отказался от нее.

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