Туск: задержанные в Белой Подляске белорусы освобождены

По информации польской прокуратуры, утром 15 июня на тротуаре в одном из жилых комплексов Белой Подляски к Скрепецкому подошел мужчина и трижды выстрелил из короткоствольного оружия. Когда потерпевший упал, стрелявший подошел к нему и сделал еще два выстрела с близкого расстояния.