Бычек: СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство, мы (СК Беларуси — Sputnik) находимся в тесном взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», — сказал Бычек.
Атака БЛПА ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси произошла в среду 17 июня на трассе А240 на территории Брянской области. Дети с сопровождением направлялись на сборы в Геленджик.
В результате атаки погибла сопровождавшая юных спортсменов женщина, еще семь человек пострадали, среди них пятеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, все они направлены в Брянскую областную детскую больницу.
Уполномоченный при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что дети, пострадавшие при атаке ВСУ на автобус, получили осколочные ранения.
По факту атаки также возбуждено уголовное дело по статье теракт российскими следователями.