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Бычек: СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара дрона ВСУ по белорусскому автобусу в Брянской области и находится в контакте с российскими следователями, сообщил журналистам в среду глава СК Беларуси Константин Бычек, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство, мы (СК Беларуси — Sputnik) находимся в тесном взаимодействии с коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», — сказал Бычек.

Атака БЛПА ВСУ по автобусу с детской футбольной командой из Беларуси произошла в среду 17 июня на трассе А240 на территории Брянской области. Дети с сопровождением направлялись на сборы в Геленджик.

В результате атаки погибла сопровождавшая юных спортсменов женщина, еще семь человек пострадали, среди них пятеро детей, один ребенок находится в тяжелом состоянии, все они направлены в Брянскую областную детскую больницу.

Уполномоченный при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что дети, пострадавшие при атаке ВСУ на автобус, получили осколочные ранения.

По факту атаки также возбуждено уголовное дело по статье теракт российскими следователями.

СК