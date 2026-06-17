В Пермском крае на территорию города второй раз за неделю зашёл медведь

Медведь замечен 17 июня на улицах города Гремячинска в Пермском крае, сообщает администрация муниципалитета.
В администрацию Гремячинского округа поступила информация о появлении медведя в черте административного центра территории. В паблике «Гремячинск подслушано» был опубликован скан видеозаписи, на котором в 11:10 17 сентября зафиксировано появление медведя.
«Профильные службы и природоохранные ведомства уведомлены о необходимости принятия срочных мер. Специалисты разрабатывают план действий, направленный на безопасное отпугивание медведя от жилых зон и возвращение его в естественную среду обитания», — сообщается в официальном паблике администрации Гремячинского округа.
Власти просят жителей соблюдать крайнюю осторожность: держаться подальше от лесных массивов и окраин, закрывать окна и двери, не оставлять на улице пищевые отходы и мусор, не приближаться к медведю, не пытаться его покормить или фотографировать. О местонахождении дикого зверя просят сообщить по телефону «112».
Ранее медведь появлялся на улицах Гремячинска 11 июня 2026 года. Его отпугивали стрельбой холостыми патронами в воздух.