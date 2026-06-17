В Пермском крае на территорию города второй раз за неделю зашёл медведь

Власти просят жителей соблюдать крайнюю осторожность: держаться подальше от лесных массивов и окраин, закрывать окна и двери, не оставлять на улице пищевые отходы и мусор, не приближаться к медведю, не пытаться его покормить или фотографировать. О местонахождении дикого зверя просят сообщить по телефону «112».