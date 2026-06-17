Водитель управляющей компании внезапно умер в Нижегородской области

В Балахне 8 июня около 18:05 ушёл из жизни водитель дежурной машины ООО «УК Коммунальщик». Тело 58‑летнего мужчины нашли в мужской раздевалке предприятия. Информацию о происшествии распространила пресс‑служба Гострудинспекции Нижегородской области.