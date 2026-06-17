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Водитель управляющей компании внезапно умер в Нижегородской области

Сейчас специалисты Гострудинспекции проводят расследование — они выясняют все детали и устанавливают причины трагедии.

В Балахне 8 июня около 18:05 ушёл из жизни водитель дежурной машины ООО «УК Коммунальщик». Тело 58‑летнего мужчины нашли в мужской раздевалке предприятия. Информацию о происшествии распространила пресс‑служба Гострудинспекции Нижегородской области.

Медики, прибывшие на вызов, зафиксировали смерть сотрудника. Сейчас специалисты Гострудинспекции проводят расследование — они выясняют все детали и устанавливают причины трагедии.

Ранее уголовное дело возбудили из-за смерти рабочего во время ремонта кровли.