Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену

Женщина по собственной инициативе в 2022 году связалась с представителем спецслужб Украины и предложила конфиденциальное сотрудничество.
«С февраля 2022 по сентябрь 2023 года, находясь на территории Севастополя, она производила фотофиксацию мест расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота на территории Севастополя», — уточнили в надзорном ведомстве.
Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, она заключена под стражу.
Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.