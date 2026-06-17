Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отправляла Киеву фото кораблей флота: крымчанка пойдет под суд за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн — РИА Новости Крым. 46-летняя жительница Севастополя пойдет под суд по обвинению в государственной измене. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Источник: Коммерсантъ

Женщина по собственной инициативе в 2022 году связалась с представителем спецслужб Украины и предложила конфиденциальное сотрудничество.

«С февраля 2022 по сентябрь 2023 года, находясь на территории Севастополя, она производила фотофиксацию мест расположения подразделений, техники и военных объектов ВС РФ, кораблей военно-морского флота на территории Севастополя», — уточнили в надзорном ведомстве.

Злоумышленницу задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, она заключена под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше