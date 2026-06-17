МИД Беларуси решительно осуждает атаку на автобус с детьми в Брянской области

Дипломат подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство расценивает атаку как очередной акт терроризма против мирного населения.
«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации», — сказал Варанков.
В связи с трагическим инцидентом он обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, а в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранное государство.
МИД Беларуси требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений.
«Также подчеркиваю обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликта, боевых действий и смежных с ними регионов», — резюмировал пресс-секретарь.
В среду стало известно о том, что беспилотник ВСУ атаковал автобус с детской футбольной командой, которые ехали из Гомельской области в Геленджик на отдых. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду.
По данным СК России, в автобусе находилось 44 пассажира, из них 28 юных спортсменов.
Как сообщили в Минздраве РФ, в результате атаки госпитализированы семь пострадавших, из них пятеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.