Белорусские медики и следователи выехали в Брянскую область

«Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС», — сообщает БелТА.
В Следственном комитете Беларуси Sputnik сообщили, что белорусские следователи также выехали в Брянскую область для помощи российским коллегам.
«Белорусские следователи выбыли в Российскую Федерацию для оказания содействия российским коллегам», — рассказали в СК.
Ранее стало известно что СК России по факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детьми из Беларуси возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).
Уголовное дело возбудил и СК Беларуси. Глава ведомства Константин Бычек сообщил, что в рамках расследования проводится разбирательство, белорусские следователи находятся в тесном контакте с российскими коллегами.