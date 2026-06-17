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Белорусские медики и следователи выехали в Брянскую область

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Три бригады медиков выехали в Брянскую область, туда же отправились и представители СК Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС», — сообщает БелТА.

В Следственном комитете Беларуси Sputnik сообщили, что белорусские следователи также выехали в Брянскую область для помощи российским коллегам.

«Белорусские следователи выбыли в Российскую Федерацию для оказания содействия российским коллегам», — рассказали в СК.

Ранее стало известно что СК России по факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детьми из Беларуси возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

Уголовное дело возбудил и СК Беларуси. Глава ведомства Константин Бычек сообщил, что в рамках расследования проводится разбирательство, белорусские следователи находятся в тесном контакте с российскими коллегами.

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