Волонтеры два дня разыскивают уплывшего на плоту нижегородца

Волонтёры уже двое суток ведут поиски мужчины, пропавшего в Варнавинском округе Нижегородской области, — об этом проинформировали в поисково‑спасательном центре «Рысь».
Согласно предварительной информации, 15 июня около 08:00 30‑летний житель региона отправился в путь на плоту неподалёку от деревни Палаустное. С того момента он не выходил на связь. В день исчезновения на мужчине была зелёная футболка и чёрные штаны; у него тёмные волосы и зелёные глаза.
Если вам что‑либо известно о судьбе пропавшего, пожалуйста, свяжитесь с инфоргом поиска или позвоните на горячую линию: 8 908 727‑06‑42 (Мария), 8 930 283‑82‑00, 8 800 700‑56‑76.
Ранее пропавшего в Кстове 91-летнего мужчину с дезориентацией нашли живым.