Волонтеры два дня разыскивают уплывшего на плоту нижегородца

Согласно предварительной информации, 15 июня около 08:00 30‑летний житель региона отправился в путь на плоту неподалёку от деревни Палаустное. С того момента он не выходил на связь. В день исчезновения на мужчине была зелёная футболка и чёрные штаны; у него тёмные волосы и зелёные глаза.