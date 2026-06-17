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Нижегородца уличили в публичной реабилитации нацизма

Он отрицал факты преступлений против человечности, установленные Нюрнбергским процессом.

Источник: Время

Противоправная деятельность жителя Нижегородской области, причастного к публичной реабилитации нацизма, пресечена сотрудниками УФСБ совместно с ЦПЭ ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом сообщает региональное УФСБ.

Мужчина открыто и регулярно в сети «Интернет» отрицал факты преступлений против человечности совершенные нацистскими военными преступниками во время Второй мировой войны и установленные Нюрнбергским процессом 1945−1946 годов.

СУ СК России по Нижегородской области возбуждено четыре уголовных дела. С фигуранта взята подписка о невыезде. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

Ранее было опубликовано видео задержания подозреваемого в реабилитации нацизма.