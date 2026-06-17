Полицейские изъяли в Геленджике более трех тонн вина, чачи и коньяка

В Геленджике полицейские пресекли реализацию контрафактного алкоголя. В селе Дивноморское сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела полиции обнаружили в домовладении 59 летнего местного жителя крупную партию спиртного: восемь стальных бочек по 300 литров каждая, около 580 литров чачи, 290 литров коньяка и еще 220 литров вина в канистрах по 3 и 5 литров.