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Полицейские изъяли в Геленджике более трех тонн вина, чачи и коньяка

В Геленджике пресекли продажу контрафактного алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике полицейские пресекли реализацию контрафактного алкоголя. В селе Дивноморское сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и отдела полиции обнаружили в домовладении 59 летнего местного жителя крупную партию спиртного: восемь стальных бочек по 300 литров каждая, около 580 литров чачи, 290 литров коньяка и еще 220 литров вина в канистрах по 3 и 5 литров.

Всего изъяли примерно 3,4 тысячи литров алкогольной продукции. Все спиртное направлено на экспертизу.

«В действиях индивидуального предпринимателя усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний», — сообщили в пресс службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.