Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинец с криминальным прошлым устроил дебош в аэропорту

В челябинском аэропорту задержали пьяного пассажира.

Источник: Комсомольская правда

Пьяный 43-летнеий челябинец устроил переполох в городском аэропорту.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожанин собирался лететь в Москву. Но по причине нетрезвого состояния и некультурного поведения в самолет его не пустили. Мужчина скандалил и грязно бранился в зале внутренних линий, а на просьбы утихомириться не реагировал.

В конце концов его увели в отделение сотрудники транспортной полиции. Они быстро выяснили, что дебошира уже не раз судили за кражи и разбой, а еще задерживали за нарушение общественного порядка.

В этот раз челябинца привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и отправили на ночь в спецпомещение для задержанных.