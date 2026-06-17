Челябинец с криминальным прошлым устроил дебош в аэропорту

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», горожанин собирался лететь в Москву. Но по причине нетрезвого состояния и некультурного поведения в самолет его не пустили. Мужчина скандалил и грязно бранился в зале внутренних линий, а на просьбы утихомириться не реагировал.