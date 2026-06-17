Под Волгоградом суд закрыл кафе, где произошло отравление роллами

В городе Камышин Волгоградской области суд приостановил деятельность кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.
Отмечается, что эпидемиологическое расследование было проведено после регистрации нескольких случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей и взрослых, которые ранее покупали суши и роллы в данном заведении.
В результате проведенной проверки удалось установить, что в производственном цехе сырые полуфабрикаты соседствовали с готовой продукции. Также отсутствовала информация о замене фритюрных жиров в электронном или бумажном виде, а уборочный инвентарь хранился с нарушениями.
Кроме того, все 16 сотрудников предприятия, находившиеся в кафе в момент проверки, не имели в личных медицинских книжках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а в личной медицинской книжке менеджера-официанта отсутствовала отметка о прохождении ею периодического медицинского осмотра и обследования.
На месте должностным лицом в отношении руководства кафе был составлен протокол об административном правонарушении и введен временный запрет деятельности заведения и приостановки услуг доставки продуктов питания населению на 60 суток.
Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Массовое отравление сушами и роллами, приобретенными в одном из местных кафе, специализирующемся на японской кухне, произошло в городе Камышин Волгоградской области. У восьми человек была выявлена сальмонеллезная инфекция. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.