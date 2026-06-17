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Под Волгоградом суд закрыл кафе, где произошло отравление роллами

В городе Камышин Волгоградской области суд приостановил деятельность кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

В городе Камышин Волгоградской области суд приостановил деятельность кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Отмечается, что эпидемиологическое расследование было проведено после регистрации нескольких случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди детей и взрослых, которые ранее покупали суши и роллы в данном заведении.

В результате проведенной проверки удалось установить, что в производственном цехе сырые полуфабрикаты соседствовали с готовой продукции. Также отсутствовала информация о замене фритюрных жиров в электронном или бумажном виде, а уборочный инвентарь хранился с нарушениями.

Кроме того, все 16 сотрудников предприятия, находившиеся в кафе в момент проверки, не имели в личных медицинских книжках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а в личной медицинской книжке менеджера-официанта отсутствовала отметка о прохождении ею периодического медицинского осмотра и обследования.

На месте должностным лицом в отношении руководства кафе был составлен протокол об административном правонарушении и введен временный запрет деятельности заведения и приостановки услуг доставки продуктов питания населению на 60 суток.

Постановление может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Массовое отравление сушами и роллами, приобретенными в одном из местных кафе, специализирующемся на японской кухне, произошло в городе Камышин Волгоградской области. У восьми человек была выявлена сальмонеллезная инфекция. По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.