Под Волгоградом суд закрыл кафе, где произошло отравление роллами

Кроме того, все 16 сотрудников предприятия, находившиеся в кафе в момент проверки, не имели в личных медицинских книжках отметок о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, а в личной медицинской книжке менеджера-официанта отсутствовала отметка о прохождении ею периодического медицинского осмотра и обследования.