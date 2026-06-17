Теракт против самого святого: партия «Белая Русь» об атаке ВСУ на детей

«Этот удар — не “случайность” и не “ошибка”, а спланированный акт террора, направленный против самого святого — против детей», — говорится в заявлении.
В общественном объединении подчеркнули, что «подлый удар нанесен в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны». Атака украинских вооруженных формирований не имеет оправданий, а также ничего общего с воинской честью. Произошедшее напрямую доказывает террористическую природу киевского режима.
Партия «Белая Русь» также заявила, что мир не может оставаться безучастным к подобному варварству.
«Мы требуем немедленного международного осуждения этого преступления», — заявили в белорусской партии.
В «Белой Руси» также призвали присоединиться к их заявлению все политические партии, общественные организации, объединения ветеранов и гражданские структуры страны, а также зарубежных партнеров.
Также в заявлении партии говорится, что она будет добиваться изобличения и законного наказания для организаторов и непосредственных исполнителей нападения на детей из Беларуси.
Атака на автобус с детьми
Ранее в среду стало известно о том, что беспилотник ВСУ атаковал автобус с юными футболистами, которые ехали из Гомельской области в Геленджик на отдых. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду.
По данным СК РФ, в автобусе находилось 44 пассажира, в том числе 28 несовершеннолетних.
Как сообщили в Минздраве РФ, в результате атаки госпитализированы семь пострадавших, из них пятеро детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней тяжести.