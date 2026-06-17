Теракт против самого святого: партия «Белая Русь» об атаке ВСУ на детей

В общественном объединении подчеркнули, что «подлый удар нанесен в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны». Атака украинских вооруженных формирований не имеет оправданий, а также ничего общего с воинской честью. Произошедшее напрямую доказывает террористическую природу киевского режима.