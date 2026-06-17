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В Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим в Свердловской области планируют отменить с 18 июня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Обильные осадки снизили риск возникновения пожаров на Среднем Урале. Поэтому завтра на заседании правительства Свердловской области планируем принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации», — написал глава региона.

При этом он подчеркнул, что контроль за обстановкой сохранится на прежнем уровне. На территории региона действует четырехуровневая система мониторинга, которая включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем — 117 камер видеонаблюдения.

Поскольку обстановка в лесах Свердловской области достаточно спокойная, специалисты Уральской авиабазы примут участие в ликвидации лесных возгораний в Красноярском крае. По словам Дениса Паслера, туда направят 30 пожарных-десантников. «Наши специалисты не понаслышке знают, как бороться со стихией, они уже работали на пожарах в Якутии и Забайкалье», — подчеркнул Денис Паслер.

Напомним, особый противопожарный режим начал действовать в регионе 25 апреля.