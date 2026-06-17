В Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим

При этом он подчеркнул, что контроль за обстановкой сохранится на прежнем уровне. На территории региона действует четырехуровневая система мониторинга, которая включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем — 117 камер видеонаблюдения.