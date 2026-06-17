В Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим

«Обильные осадки снизили риск возникновения пожаров на Среднем Урале. Поэтому завтра на заседании правительства Свердловской области планируем принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации», — написал глава региона.
При этом он подчеркнул, что контроль за обстановкой сохранится на прежнем уровне. На территории региона действует четырехуровневая система мониторинга, которая включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем — 117 камер видеонаблюдения.
Поскольку обстановка в лесах Свердловской области достаточно спокойная, специалисты Уральской авиабазы примут участие в ликвидации лесных возгораний в Красноярском крае. По словам Дениса Паслера, туда направят 30 пожарных-десантников. «Наши специалисты не понаслышке знают, как бороться со стихией, они уже работали на пожарах в Якутии и Забайкалье», — подчеркнул Денис Паслер.
Напомним, особый противопожарный режим начал действовать в регионе 25 апреля.