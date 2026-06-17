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В Самаре женщину будут судить за наезд на 10-летнего велосипедиста

В Самаре женщина сбила мальчика на велосипеде.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 36-летняя женщина за рулем Ford Focus ехала по улице Льва Толстого. Возле дома № 123 на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенка доставили в больницу. В отношении водителя составили протокол за нарушение требований страховки авто, а материалы о ДТП направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«После заключения судебно-медицинской экспертизы о причинении ребенку тяжкого вреда здоровью завели уголовное дело. Женщина признала вину. Ей предъявили обвинение за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направили в суд.