В Самаре женщину будут судить за наезд на 10-летнего велосипедиста

В Самаре 36-летняя женщина за рулем Ford Focus ехала по улице Льва Толстого. Возле дома № 123 на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенка доставили в больницу. В отношении водителя составили протокол за нарушение требований страховки авто, а материалы о ДТП направили в комиссию по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.