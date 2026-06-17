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МИД и СК Белоруссии отреагировали на атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

МИД Белоруссии назвал терактом атаку БПЛА на автобус с гражданами республики в Брянской области. Следственный комитет РБ возбудил уголовное дело и направил сотрудников в РФ для совместного расследования с российскими коллегами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Белтелерадиокомпания

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с резким осуждением действий киевского режима и потребовало исчерпывающих объяснений.

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — заявили в министерстве.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области. Для оказания помощи российским правоохранителям в РФ экстренно выбыла группа белорусских следователей.

«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», — сообщил глава ведомства Константин Бычек.

На трассе А240 в Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал автобус, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик. Одна женщина погибла, семь человек пострадали. По информации губернатора региона Егора Ковальчука, погибшая при ударе является гражданкой Белоруссии.

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