МИД и СК Белоруссии отреагировали на атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с резким осуждением действий киевского режима и потребовало исчерпывающих объяснений.
«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — заявили в министерстве.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области. Для оказания помощи российским правоохранителям в РФ экстренно выбыла группа белорусских следователей.
«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», — сообщил глава ведомства Константин Бычек.
На трассе А240 в Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал автобус, следовавший по маршруту Гомель — Геленджик. Одна женщина погибла, семь человек пострадали. По информации губернатора региона Егора Ковальчука, погибшая при ударе является гражданкой Белоруссии.