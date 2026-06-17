В воронежском Борисоглебске полицейские задержали велосипедного вора

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, через некоторое время сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина. Злоумышленник заметил велосипед марки «Стелс» возле парка на улице Народная. Транспортное средство не было пристегнуто противоугонным замком, чем он и воспользовался.