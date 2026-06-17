В Калининграде волонтеры спасли лебеденка, проглотившего рыболовную леску

«Один сплошной хлеб, птица буквально им нафарширована. В таких объемах детские желудки не справляются, из-за этого плотного кома не усваивается вообще ничего, даже если перепадает что-то полезное и натуральное. Всем этим птенцам грозит гибель от перекорма, так уже было в прошлом году», — говорят в «Биосфере Балтики».