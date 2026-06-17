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Губернатор Кубани прокомментировал атаку ВСУ на автобус с детьми

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал атаку украинских военных на детский автобус, который вез школьников на отдых в Геленджик из Гомеля. Глава региона в своем Telegram-канале выразил соболезнования семье погибшей сопровождающей.

Источник: Коммерсантъ

Школьники ехали из Беларуси в Геленджик. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов погибла сопровождающая детей, ранены шесть человек, среди которых четверо детей.

«Обязательно свяжемся с коллегами из Беларуси. Как только дети поправятся, ждем на отдых и восстановление в наши здравницы», — заявил губернатор. Он также добавил, что виновные в преступлении понесут наказание.

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