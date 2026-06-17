Губернатор Кубани прокомментировал атаку ВСУ на автобус с детьми

Школьники ехали из Беларуси в Геленджик. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов погибла сопровождающая детей, ранены шесть человек, среди которых четверо детей.
«Обязательно свяжемся с коллегами из Беларуси. Как только дети поправятся, ждем на отдых и восстановление в наши здравницы», — заявил губернатор. Он также добавил, что виновные в преступлении понесут наказание.
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