Вход на Мамаев курган ограничат на время массовой акции

В воскресенье всех автомобилистов, подъезжающих к главной высоте России со стороны улицы Рокоссовского, встретят дорожные блоки. Оставив машины на других парковках, горожане смогут прогуляться по Мамаеву кургану. На время подготовки и проведения традиционной акции памяти «Завтра была война…» — с 18:00 до 23:00 — вход на мемориальный комплекс будет закрыт.