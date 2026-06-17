Одного из пострадавших в Брянской области детей оперируют

Сегодня стало известно о том, что ВСУ атаковали в Брянской области автобус с юными футболистами из речицкой ДЮСШ № 2. Дети вместе с сопровождающими ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина — гражданка Беларуси, жена одного из тренеров. Известно также о семерых пострадавших, пять из них дети.