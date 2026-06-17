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Одного из пострадавших в Брянской области детей оперируют

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Одного из пострадавших в результате атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области оперируют, об этом сообщил заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Алейников.

Источник: Sputnik.by

Сегодня стало известно о том, что ВСУ атаковали в Брянской области автобус с юными футболистами из речицкой ДЮСШ № 2. Дети вместе с сопровождающими ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина — гражданка Беларуси, жена одного из тренеров. Известно также о семерых пострадавших, пять из них дети.

«В Брянске тяжело пострадавшим, это двое ребят, оказывается медицинская помощь. Сейчас операция как раз происходит», — рассказал Алейников.

Он отметил, что из Гомеля в Брянск выехали три бригады медиков на реанимобилях, которые готовы перевезти пострадавших.

Замгубернатора уточнил, что остальных пассажиров привезет другой автобус, который отправился в российский регион из Гомеля.