Одного из пострадавших в Брянской области детей оперируют

Сегодня стало известно о том, что ВСУ атаковали в Брянской области автобус с юными футболистами из речицкой ДЮСШ № 2. Дети вместе с сопровождающими ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина — гражданка Беларуси, жена одного из тренеров. Известно также о семерых пострадавших, пять из них дети.
«В Брянске тяжело пострадавшим, это двое ребят, оказывается медицинская помощь. Сейчас операция как раз происходит», — рассказал Алейников.
Он отметил, что из Гомеля в Брянск выехали три бригады медиков на реанимобилях, которые готовы перевезти пострадавших.
Замгубернатора уточнил, что остальных пассажиров привезет другой автобус, который отправился в российский регион из Гомеля.